A Defesa Civil de São João da Barra faz alerta a pescadores, pedestres e motoristas para os riscos Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/08/2022 19:09

São João da Barra - O mês de agosto é encerrado com mais uma frente fria passando a atuar em várias partes do Brasil, provocando chuva e deixando municípios em alertas para a possibilidade de temporais; São João da Barra, ao Norte do Estado do Rio de Janeiro, é um deles.

Dede a madrugada, uma massa de ar polar vem derrubando as temperaturas, inclusive com chuva fraca em parte do Norte/Noroeste; a previsão é de ventos fortes, podendo chegar a 74 km/h, e ressaca, com ondas que podem chegar a 3,5 metros, até meia-noite de quarta-feira (31) na região.

A Defesa Civil em São João da Barra se mantém de prontidão e recomenda aos pescadores que evitem sair com as embarcações ao mar no período de riscos previsto; aos pedestres a orientação é não procurar abrigo embaixo de árvore, em caso de rajada de ventos, por causa do risco de queda e descargas elétricas.

A Defesa Civil também faz alerta aos motoristas: “veículos não devem ser estacionados nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda”. Para caso de emergência, a Secretaria Municipal de Segurança Pública disponibiliza os números da Defesa Civil (22) 2741-1190 e (22) 99915-3153 (ligações e whatsapp).