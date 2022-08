A Secretaria de Comunicação faz postagem no portal oficial da prefeitura anunciando o evento - Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/08/2022 12:22 | Atualizado 15/08/2022 12:28

São João da Barra - “Louvar a Deus sobre todas as coisas” em especial, durante três dias, é o que deverão fazer evangélicos do interior do Estado do Rio de Janeiro, do dia 25 a 27 de agosto, em São João da Barra, através da Cruzada Evangelística; doze nomes da música gospel nacional estão confirmados.

O evento é organizado pelo Conselho de Pastores Evangélicos do município e a realização é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer; a prefeita Carla Caputi cuida pessoalmente da programação e adianta que, além dos destaques conhecidos nacionalmente, haverá também atrações musicais regionais e locais.

Os shows nacionais terão início às 22h; na abertura (quinta-feira, 25) o principal será com Anderson Freire e, na sexta (26), Paulo Neto; sábado (27), Midian Lima fecha a Cruzada; o evento vai acontecer às margens da BR-356, próximo à Escola Municipal Domingos Fernandes da Costa (Dofec), na Sede do município.

A cruzada visa reunir cristãos para pregações do evangelho, envolvendo várias igrejas com o propósito evangelístico. De acordo com postagem no portal Cruzada Voz do Reino, “uma Cruzada Evangelística é acima de tudo um ato de obediência ao chamado de pregar o Evangelho do Reino de Deus”.