Detalhes sobre o Festival da Juventude estão postados no portal da prefeitura que divulga o evento - Foto Secom/Divulgação

Detalhes sobre o Festival da Juventude estão postados no portal da prefeitura que divulga o evento Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/08/2022 18:40

São João da Barra - Com entrega do Prêmio Destaque Jovem 2022, às 17h dessa sexta-feira (12), no Cine Teatro São João, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos marca o início do 1º Festival da Juventude de São João da Barra (RJ); o evento envolve também as secretarias municipais de Educação e Cultura e de Turismo, Esporte e Lazer.

A programação prevê uma série de eventos e vai até o próximo dia 27, quando acontece o Dia D no Balneário de Atafona; na quarta-feira (17), haverá seminário com a Superintendência da Juventude do Estado do Rio de Janeiro e apresentação do Plano Estadual da Juventude, no Cine Teatro São João, das 9h às 17h.

No dia 20 acontecerá a Batalha de Rap e Street Skate, na pista de skate do Ciep-265 Municipalizado Professora Gladys Teixeira, às 16h; no Centro Municipal de Educação Avançada (Cmea-I), em Mato Escuro, dia 18, e no Cmea-II, em Grussaí, dia 25, será proferida palestra motivacional com o tema “O futuro está em suas mãos”.

Para o Dia D, as atividades terão início às 9h30, no Balneário de Atafona, com os Jogos Estudantis/ em seguida, será realizada a reativação do Conselho Municipal da Juventude; às 14h terá abertura da Feira de Empreendedorismo da Juventude.

A feira terá como participantes as empresas Porto do Açu, Microlins, do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds) e Sebrae; ainda no Dia D, acontecerá a final do Concurso Reels, com temática “E aê Jovem! Qual o seu talento?”; fechando o Festival, às 18h, apresentação musical.

A prefeita Carla Caputti avalia a realização do Festival “pela programação diversificada voltada aos jovens e no fomento de ações incluindo lazer e capacitação”; ela enfatiza: “já estamos caminhando nesta direção, sempre visando oportunidades para nossos jovens, na preparação para o mercado de trabalho, na prática esportiva, no incentivo à cultura por meio de oficinas”.

“Entendemos a importância de preparar a juventude para a construção de um município ainda mais desenvolvido”, conclui a prefeita; a coordenadora municipal de Juventude e Políticas Públicas, Leleka Franco, reforça: “a juventude é a força propulsora do futuro e precisamos entender a importância de fomentarmos ainda mais políticas públicas para o segmento e evidenciar o seu potencial”.