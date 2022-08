Utilizar barco para pesca no mar é muito arriscado neste momento, segundo orientação da Defesa Civil - Foto Divulgação/You Tube

Utilizar barco para pesca no mar é muito arriscado neste momento, segundo orientação da Defesa Civil Foto Divulgação/You Tube

Publicado 10/08/2022 16:30

São João da Barra - O trecho litorâneo de Arraial do Cabo, no interior do Estado do Rio de Janeiro, a São Matheus, no Espírito Santo, vive expectativa quanto à possibilidade de ressaca e ventos fortes, que podem chegar de 60 a 100 quilômetros/hora, até as 12h dessa quinta-feira (11); a previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em São João da Barra a Defesa Civil se mantém de prontidão, desde a manhã desta quarta-feira (10); a orientação aos pescadores é que evitem sair com as embarcações ao mar nesse período; “há possibilidade de queda de árvores, destelhamento de residências e danos gerais em edificações e plantações”, alerta.

A secretaria orienta que, em caso de rajada de vento, não é recomendado procurar abrigo embaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas; “veículos não devem estacionar nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda”, acrescenta o órgão sanjoanense.

Para casos de emergência, a Secretaria Municipal de Segurança Pública coloca à disposição números da Defesa Civil: (22) 2741-1190 e (22) 99915-3153 (ligações e whatsapp). Em São Francisco de Itabapoana a Defesa Civil também orienta a população a evitar estar em locais nos quais possam correr riscos.

Outro município que alerta para a previsão da formação de um ciclone extratropical que poderá provocar rajadas de ventos moderados e fortes no litoral é Campos dos Goytacazes; o secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascouto, diz que o órgão está monitorando.

O secretário alerta que “a situação pode provocar quedas de árvores, dificuldades de andar contra o vento, danos a construções de pequeno porte e destelhamentos”; na praia do Farol de São Thomé moradores e pescadores estão orientados a se prevenir; uma das recomendações é evitar uso de barco para pesca no mar.