Representantes sanjoanenses se destacaram entre as participantes do movimento em Copacabana Foto Secom/Divulgação

Publicado 01/08/2022 16:01

São João da Barra - Fazendo coro contra a discriminação racial, São João da Barra, na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, marcou presença na 8ª Marcha das Mulheres Negras, realizada nesse domingo (31), na orla de Copacabana, Zona Sul da capital fluminense; o evento, que marcou o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.

O município participou com uma comitiva de 43 representantes, entre caravanas de 34 cidades; a coordenadora de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Cristiane Monteiro Riscado, destaca a importância de São João da Barra estar engajado na luta antirracista.

“É preciso que as pessoas entendam que a luta das mulheres negras é uma luta de toda a sociedade e que estamos lutando por direitos, por dignidade, por uma sociedade mais justa e antirracista”, defende Cristiane, lembrando que o município tem estado presente, de forma incisiva, nas manifestações contra as discriminações em todos os sentidos.

A marcha contou com dois carros de som e diversas apresentações de artistas como As Filhas de Gandhi, Òrúnmìlà, Samba Brilho e o Grupo Só Damas na Praça Heloneida Studart; o movimento foi retomado na forma presencial, após dois anos de atos virtuais, em decorrência da pandemia da covid-19.

Além de focada na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25 de julho), a iniciativa lembrou também Tereza de Benguela, conhecida como “Rainha Tereza”, que viveu no século XVIII, no Vale do Guaporé (MT), e se destacou na condição de líder do Quilombo de Quariterê.

Durante a Marcha, os participantes “gritaram” em coro em defesa das mulheres negras, contra a desigualdade, o preconceito e a violência de forma geral; as manifestações apontaram crimes de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro e em vários outros, dos quais mulheres negras foram principais vítimas.