Processo seletivo para estágio oferecido pelo Campus IFF-SJB será realizado em duas etapas - Foto Divulgação

Publicado 26/07/2022 16:38

São João da Barra - Até as 23h59 do próximo dia 30, o Campus Avançado São João da Barra (SJB) do Instituto Federal Fluminense (IFF), na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, estará recebendo inscrições para seleção de estagiários, através do e-mail: estagiario.sjb@iff.edu.br; a bolsa tem o valor de R$ 787,98 para carga horária de 20 horas semanais, além de auxílio-transporte, e vigência de 12 meses.

A divulgação detalha que, estão disponíveis duas vagas, uma destinada a estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação em Administração Pública, Administração de Empresas, Contabilidade ou Logística, para atuar na Diretoria de Administração.

A segunda, vaga é de graduação em Pedagogia, para atuar na Coordenação de Apoio Pedagógico; o interessado deve enviar documentação exigida, de acordo com edital, via e-mail; no processo avaliativo será analisado o currículo e haverá entrevista.

O edital pode ser consultado no portal da prefeitura de São João da Barra; os itens pontuados estão descritos no item 14 do edital do processo seletivo e a entrevista será realizada, presencialmente, no Campus, no período de 15 a 19 de agosto; o resultado final será divulgado no dia 31 de agosto de 2022.