A fiscalização detectou problemas em elevadores para cadeirantes em alguns ônibus Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/07/2022 14:35

SÃO JOÃO DA BARRA

Fiscalização é intensificada para garantir qualidade no transporte público coletivo gratuito

“São verificados cumprimentos dos itinerários e dos horários nas seis linhas do transporte convencional”.

São João da Barra - A qualidade do transporte público coletivo gratuito em São João da Barra (RJ) está sendo fiscalizado com maior intensidade desde quinta-feira (14), a partir da posse dos novos agentes fiscais aprovados em concurso público; na primeira ação, ales atuaram no terminal rodoviário da sede do município.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito explica que o objetivo é acompanhar a qualidade do serviço prestado à população. Nos últimos seis meses, 431.338 passageiros utilizaram os coletivos; o secretário Rodrigo Machado comenta: “temos uma média diária de mais de dois mil passageiros”.

“Nós atuamos para verificar o cumprimento dos itinerários e dos horários nas seis linhas do transporte convencional, bem como monitorar a lotação, estado de conservação e segurança dos veículos”, acrescenta o secretário, apontando que uma das irregularidades encontradas pela fiscalização foi o mau funcionamento dos elevadores para cadeirantes em alguns ônibus.

“Entramos em contato com a empresa e os reparos nos veículos já foram iniciados”, reforça o agente de fiscalização Jeferson Leonardo Teixeira; ele ressalta que recentemente também houve mudança em alguns itinerários e horários a pedidos de usuários das linhas municipais.

Seguindo as estratégias, os agentes de fiscalização viajam periodicamente nos coletivos munidos de formulários de reclamações e sugestões, que, segundo orientam, também podem ser encaminhadas à Ouvidoria no site da Prefeitura pelo telefone (22) 3199-9631 ramal 412.