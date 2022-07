Para ser vacinada a pessoa deve comparecer a um dos postos, de acordo com o cronograma - Foto Secom/Divulgação

Para ser vacinada a pessoa deve comparecer a um dos postos, de acordo com o cronograma Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/07/2022 18:40

São João da Barra - Todas as pessoas com idades acima de seis meses estão liberadas para a vacinação contra a Influenza (gripe) em São João da Barra (RJ). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento está acontecendo nas unidades desde essa segunda-feira (04) e vai até sexta (08).

Pelos critérios divulgados pelo Ministério da Saúde, crianças entre 5 e 11 anos que receberam vacina contra Covid-19 devem aguardar o intervalo de 15 dias entre as doses; “após 12 anos não é necessário aguardar esse período, podendo ser feitas juntas ou com qualquer intervalo entre elas”.

A Secretaria de Saúde tem feito divulgações didáticas, orientando a população sobre imunizações contra a Covid-19 e a gripe; “é necessário apresentar, para receber a vacina, Cartão Nacional de Saúde ou CPF e a caderneta de vacinação”.

O cronograma a partir desta quarta-feira (06) é o seguinte: ESF Mato Escuro (9h às 12h e 13h às 16h); ESF Nova SJB (crianças, de 9h às 12h; adultos e idosos, de 13h às 16h); UBS Palacete (9h às 12h); UBS Sabonete (9h às 12h); ESF Atafona (13h às 16h); ESF Barcelos (13h às 16h); ESF Campo de Areia (13h às 16h); ESF Grussaí (13h às 16h); UBS Quixaba (13h às 16h).

Na quinta-feira (07) será na ESF Atafona (9h às 12h e 13h às 16h); ESF Mato Escuro (9h às 12h e 13h às 16h); ESF Barcelos (13h às 16h); ESF Campo de Areia (13h às 16h); ESF Carrapicho (13h às 16h); ESF Grussaí (13h às 16h); UBS Palacete (13h às 16h); UBS Quixaba (13h às 16h).

A programação da semana termina na sexta-feira (08), nos seguintes postos: ESF Cajueiro (9h às 12h); ESF Nova SJB (crianças, de 9h às 12h; adultos e idosos, de 13h às 16h); UBS Palacete (9h às 12h); UBS Sabonete (9h às 12h); ESF Atafona (13h às 16h); ESF Campo de Areia (13h às 16h); ESF Grussaí (13h às 16h); UBS Quixaba (13h às 16h).