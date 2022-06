A Corrida Rústica será sábado, a partir das 9h, na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho - Foto Arquivo/Secom

Publicado 22/06/2022 19:25

São João da Barra - Com premiação total de R$ 20.500 para quatro modalidades de competições esportivas (além de troféus), dos festejos de São João Batista, os interessados devem comparecer à Coordenação de Esportes, no Estádio Municipal Manoel José Viana de Sá, das 9h às 17h, ou fazer contato pelo WhatsApp (22) 99832-5234.

O evento faz parte do Circuito Junino, que acontece em São João da Barra (RJ) desde o início do mês, com apoio da prefeitura. As inscrições estão divididas por categorias; para as provas do Maior Robalo Vivo e de Barco a Vela, o prazo é até esta quinta-feira (23).

Nos casos da Corrida Rústica e Ciclismo, os interessados têm até sexta-feira (24) para se inscreverem. As exigências são cópia de carteira de identidade, CPF, conta bancária e, para a categoria local, comprovante de residência.

Atleta menor de 18 anos, além da documentação pessoal, terá de apresentar cópia de carteira de identidade, CPF e conta bancária do responsável. A prova do Maior Robalo Vivo acontece na sexta-feira, às 6h, no Cais do Imperador; no mesmo dia será realizada a competição de Barco a Vela, às 9h, no Rio Paraíba do Sul.

A Corrida Rústica está marcada para sábado (25), a partir das 9h, com largada na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho, nas categorias Geral (masculino e feminino) e Local (masculino e feminino); já a Prova Ciclística será no domingo (26), também com largada na Joaquim Thomaz de Aquino Filho.

As premiações por prova serão as seguintes: Maior Robalo Vivo - 1° R$ 700, 2° R$ 500, 3° R$ 300; Barco a Vela - 1° R$ 1.500, 2° R$ 1.300, 3° R$ 1.200, 4° R$ 1.000, 5° R$ 900, 6° R$ 800, 7° R$ 700, 8° R$ 600, 9º R$ 550, 10° R$ 450. Corrida Rústica Geral (masculina) - 1° R$ 400, 2° R$ 300, 3° R$ 200; Geral (feminino) - 1° R$ 400, 2° R$ 300, 3° R$ 200.

E mais: Corrida Rústica Local (masculino) - 1° R$ 300, 2° R$ 200, 3° R$ 100; Local (feminino) - 1° R$ 300, 2° R$ 200, 3° R$ 100. Prova Ciclística – Elite: 1° R$ 500, 2° R$ 400, 3° R$ 300, 4° R$ 200, 5° R$ 100; Elite Local: 1° R$ 300, 2° R$ 200, 3° R$ 100; Master A: 1° R$ 500, 2° R$ 400, 3° R$ 300, 4° R$ 200,

5° R$ 100; Master B: 1° R$ 500, 2° R$ 400, 3° R$ 300, 4° R$ 200, 5° R$ 100; Master C: 1° R$ 400, 2° R$ 300, 3° R$ 200, 4° R$ 100, 5° R$ 50; Speed feminino: 1° R$ 300, 2° R$ 250, 3° R$ 150, 4° R$ 100, 5° R$ 50.