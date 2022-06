Criatividade, originalidade e animação fazem parte dos critérios no julgamento das carroças - Foto Secom/Arquivo

Publicado 15/06/2022 16:05

São João da Barra - Valorizar a capacidade criativa, incentivando a cultura popular e potencializando a promoção social e integração, são as principais propostas do Concurso de Carroças Ornamentadas, que integra a programação do Circuito Junino, em São João da Barra, na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro (RJ).

O evento é tradicional no município, está programado para o próximo sábado (18), com início às 18h e serão avaliadas criatividade, originalidade e animação. A premiação, além de troféu, será em dinheiro: primeiro lugar, R$ 800; segundo, R$ 600; terceiro, R$ 400; quarto, R$ 200.

As inscrições serão encerradas nessa quinta-feira (16), ao Centro Cultural Narcisa Amália (Rua Barão de Barcelos, nº 1), das 9h às 17h; o interessado deve apresentar documentação que conste do regulamento, postado no portal do governo municipal com todos os detalhes.

O concurso é uma atração com caráter social e de grande potencial atrativo na programação do Circuito Junino, que é um dos principais eventos do Calendário Turístico e Cultural do município, cujo tema deste ano é "Nossa Tradição é Você"; a programação foi aberta no dia 10 e segue até 29 de junho, incluindo os festejos de Santo Antônio, do padroeiro São João Batista, de São Pedro e as comemorações pelo Dia do Município.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), “a programação abrange diversos eventos religiosos, esportivos e culturais, entre eles Desfile de Noivas, Festival de Quadrilhas, Encontro de Academias Dóris Cunha, Café Literário, além do Show de Talentos, Desfile Fluvial e Concurso de Carroças Ornamentadas”.