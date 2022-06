Por meio de vídeo, gestantes foram orientadas sobre o teste, enquanto aguardavam para consultas - Foto Secom/Divulgação

Por meio de vídeo, gestantes foram orientadas sobre o teste, enquanto aguardavam para consultas Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/06/2022 19:25 | Atualizado 08/06/2022 13:29

São João da Barra - O teste do pezinho permite identificar doenças graves como: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria e doença falciforme, que não apresentam sintomas no nascimento; não sendo diagnosticadas e tratadas, podem causar sérios danos à saúde.

O alerta é feito pela Secretaria de Saúde de São João da Barra (RJ), para conscientizar gestantes e mães sobre a importância da realização do procedimento. A orientação é que seja feito entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê e nunca inferior a 48 horas ou superior a 30 dias do nascimento.

O teste é realizado a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê; trata-se de um exame obrigatório, que o município disponibiliza, através do Programa da Criança e do Adolescente, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Felix de Sá, às quintas-feiras, das 8h às 12h, e na Estratégia da saúde de família (ESF) de Mato Escuro, às segundas-feiras, das 8h às 12h.

Responsável pela realização do teste, a enfermeira Priscila Francisca Amaral orienta que o diagnóstico precoce, combinado ao tratamento adequado, impacta de maneira positiva na vida desses pacientes raros; “o tratamento torna possível o controle da doença e o aumento da expectativa e da qualidade de vida do paciente”, acentua.

Nesta terça-feira (07), nas duas unidades onde o exame é realizado, gestantes que aguardavam para consultas médicas puderam assistir vídeos e ouvir de profissionais da área detalhes sobre as doenças e a importância de buscar prevenção e, se for o caso, tratamentos que o governo municipal oferece gratuitamente.

A iniciativa marcou o Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado ontem (06). Participaram das atividades o coordenador da UBS, Flavio Dutra, a coordenadora em Educação e Saúde Permanente e Práticas em Saúde, Luziane Ambrósio, a coordenadora do Programa da Criança e do Adolescente, Geisa Segundo, e a médica Flavia Nunes.