A doutrina católica explica que o Espírito Santo é uma das três Pessoas da Santíssima Trindade Foto Ilustração/Secom

São João da Barra - Mantendo uma tradição de 247 anos, São João da Barra, município da região norte do Estado do Rio de Janeiro, celebra o Divino Espírito Santo desde o dia 27 de maio; o ponto alto será neste domingo (05), com alvorada, cortejo do Imperador e da Imperatriz, missa, procissão e descida do mastro.

Os festejos são realizados pela Paróquia de São João Batista, com apoio do governo municipal. Além de celebração, com o Diácono Alex Caetano, a programação de ontem foi marcada pelo 8º Dia da Novena.

Fechando as ações, ás 19h30 aconteceu a saída da Folia do Divino, da igreja matriz, percorrendo as ruas da cidade e visitando residências ao som de sanfonas e pandeiros. Neste sábado (04), houve o Passeio Ciclístico do Divino, às 15h, com saída da Praça de São João Batista.

Para a noite, foram programados missa, o 9º Dia da Novena e translado da Custódia do Divino Espírito Santo à residência da imperatriz. Neste domingo haverá alvorada festiva, às 6h, Cortejo do Imperador e da Imperatriz, às 9h, e Missa Solene, às 10h.

Após a missa dominical, às 20h, acontece a procissão percorrendo as principais ruas da cidade e, no encerramento, descida do mastro. De acordo com doutrina do catolicismo, o Espírito Santo é uma das três Pessoas da Santíssima Trindade “e, como tal, totalmente Deus, co-igual e co-eterno com Deus Pai e Deus Filho”.

Uma das mais antigas celebrações do catolicismo popular brasileiro, mas, de origem portuguesa, a Festa do Divino Espírito Santo foi trazida para o Brasil, na primeira metade do século XIX, pelos colonizadores.

A doutrina explica, ainda, que “a celebração acontece sete semanas depois do Domingo de Páscoa, no dia de Pentecostes, para comemorar a descida do Espírito Santo sobre os doze apóstolos;”; porém, também é considerada tradicional no folclore brasileiro.