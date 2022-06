O Desfile Fluvial é uma das atrações da festa que faz parte do calendário turístico municipal - Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/06/2022

São João da Barra - Tradicional no Calendário Turístico e Cultural de São João da Barra (RJ), o Circuito Junino está programado para acontecer entre 10 a 29 de junho, tendo como tema "Nossa Tradição é Você"; estão confirmados o Show de Talentos, Desfile Fluvial e Concurso de Carroças Ornamentadas, com premiações até o quarto colocado.

Na programação estão incluídos os festejos do padroeiro da cidade, São João Batista; de Santo Antônio; de São Pedro; e as comemorações pelo Dia do Município. As inscrições já estão abertas no Cento Cultural Narcisa Amália (Rua Barão de Barcelos nº 1), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Além das premiações em dinheiro (um total de R$ 20.600,00), serão entregues troféus.

Os detalhes estão no portal da prefeitura e apontam que o Show de Talentos – Você faz o Show tem inscrições até o dia 20 de junho, nas categorias Adulto (a partir de 18 anos) e Infantil (6 a 17 anos); “as apresentações poderão ser individuais ou em grupo de até 10 pessoas com música; dança; jogral; teatro (esquete).

Estão relacionados ainda: mágica; Stand Up (apresentação humorística); contação de piadas, causos, histórias etc.; declamação (poesia, contos etc.); imitação; circo; mímica e/ou dublagem; inventos e outras manifestações artísticas e habilidades; o evento será realizado no dia 21 de junho, às 19h30, no palco oficial.

A premiação em dinheiro do Show de Talentos na categoria adulto será de R$ 1 mil para o primeiro lugar; R$ 600 para o segundo lugar; R$ 300 para o terceiro lugar; R$ 100 para o quarto lugar. Na Categoria Infantil, R$ 800 para o primeiro lugar; R$ 500 para o segundo lugar; R$ 200 para o terceiro lugar; R$ 100 para o quarto lugar.

Desfile Fluvial encerra inscrições no 21 de junho e está previsto para 23 de junho, às 15h, com apresentação das embarcações no Cais do Imperador, no Rio Paraíba do Sul. Já para o Concurso de Carroças Ornamentadas o interessado tem até 16 de junho para se inscrever e a proposta é valorizar a capacidade criativa.

No caso do Desfile Fluvial a premiação será a seguinte: R$ 6 mil para o primeiro lugar; R$ 5 mil para o segundo; R$ 3 mil para o terceiro; R$ 1 mil para o quarto. No Concurso de Carroças Ornamentadas os valores são: primeiro lugar, R$ 800; segundo, R$ 600; terceiro, R$ 400; quarto, R$ 200.