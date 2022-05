A assessoria de comunicação da PRF/Campos divulga campanha através de panfleto - Foto Ilustração/PRF

A assessoria de comunicação da PRF/Campos divulga campanha através de panfleto Foto Ilustração/PRF

Publicado 26/05/2022 12:33

São João da Barra - “Vamos combater o frio com toda nossa força”. O slogan define iniciativa da delegacia da Polícia Rodoviária (PRF) de Campos dos Goytacazes (RJ), que abrange vários municípios fluminenses. A ação é em apoio a Campanha do Agasalho realizada pela Loja Maçônica de São João da Barra e com a participação do grupo 4XTodos.

A PRF orienta quem quiser participar da campanha a procurar as Unidades do órgão, nos km’s 27, 78 e 203 da rodovia BR-101 e a unidade de Itaperuna-RJ, no km 50 da BR-356, para efetuar a sua doação. “Com a chegada de dias mais frios, decidimos arrecadar agasalhos e cobertores para doar às famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social”, justifica a assessoria de comunicação da PRF.

“A iniciativa de arrecadação se inicia neste mês de maio e se estenderá até o mês de julho e busca receber toda categoria de roupa de frio como: moletons, malhas, casacos, calças, meias, luvas, cobertores e calçados em bom estado de conservação, tanto para adultos como para crianças”, detalha a assessoria.

Também a Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC) lançou a "Campanha do Agasalho" 2022, para ajudar as instituições que atendem idosos, adultos e crianças. O presidente da instituição, Leonardo Castro de Abreu, justifica que o objetivo é recolher cobertores, roupas de inverno como calças, meias, toucas, entre outras peças em bom estado de uso para doar aos menos favorecidos.

Leonardo Castro orienta que as doações podem ser feitas até o dia 17 de junho, na sede da ACIC que fica no Edifício Ninho das Águias, 41, 16° andar, na Praça São Salvador, em Campos, no Norte Fluminense. A entrega poderá ser feita de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.