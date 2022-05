As inscrições foram abertas nesta terça-feira e serão encerradas na próxima quinta - Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/05/2022 17:53

São João da Barra - A partir desta terça-feira (24), até a próxima quinta-feira (26), a Secretaria de Educação e Cultura de São João da Barra (RJ) inscreve para o processo seletivo simplificado de professor assistente de alfabetização voluntário do programa Tempo de Aprender.

Para tanto, os interessados devem comparecer, das 9h às 16h, à sede da secretaria, na Rua Coronel Cintra, nº 141. São requisitos necessários: ser brasileiro (a); ter a idade mínima de 18 anos, no ato da inscrição; estar em dia com as obrigações militares, para sexo masculino.

São exigências, ainda: estar quite com a Justiça Eleitoral; ser pedagogo, professor (nível médio ou normal superior) ou estar cursando Pedagogia. No ato da inscrição o candidato deverá preencher uma ficha com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras, na forma do Anexo I do Edital publicado na edição suplementar do Diário Oficial (DO) do município no dia 20 de maio.

Preenchida a ficha, que estão nas páginas 26, 27 e 28 do DO, ela deve ser entregue em um envelope lacrado com fotocópias nítidas dos seguintes documentos: carteira de Identidade (frente e verso); CPF; título de eleitor, com comprovante de quitação eleitoral; comprovante de residência; quitação com a obrigação militar (masculino); diploma (para candidatos graduados, com normal superior ou magistério médio) ou histórico escolar atualizado e comprovante de matrícula quando se tratar de estudante universitário.

A secretaria explica que a seleção será classificatória, realizada por meio da análise de currículo, cuja pontuação máxima será 10 pontos de acordo com o Anexo II do Edital. Os voluntários selecionados e convocados terão o ressarcimento dos custos com alimentação e transporte.

Está definido que os custos são arcados exclusivamente pelo Ministério da Educação (MEC), responsável direto pelo programa, mediante o seguinte critério: R$ 150,00 com carga horária de cinco horas semanais por turma, podendo o voluntário assistir o máximo de quatro turmas, de acordo com a demanda apresentada pela Secretaria de Educação.

O governo municipal destaca que o Programa Tempo de Aprender, ofertado pelo MEC, por meio da Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020, “teve a adesão do município no dia 3 de março de 2020, para pedagogos, magistério médio ou normal superior, graduandos do curso de Pedagogia das universidades públicas e/ou particulares; o objetivo fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental”.