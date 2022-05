Professores acompanharam a criação do vídeo escolhido para exibição durante a Feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/05/2022 14:15

São João da Barra - Comissão organizadora da Semana de Meio Ambiente já selecionou trabalhos que serão apresentados na Feira, que acontecerá no mês de julho em São João da Barra (RJ). São de alunos de 11 escolas do Ensino Fundamental II da rede municipal, que farão parte de vídeos sobre os impactos negativos do homem na natureza e possíveis soluções de preservação ambiental.

O trabalho foi desenvolvido em conjunto pelas secretarias de Meio Ambiente e de Educação e Cultura, com base nos temas “Uma só Terra com foco na vida sustentável em harmonia com a Natureza” e "Ações antrópicas no meio ambiente". foram os temas desenvolvidos.

De acordo com a organização, para criação dos vídeos, os alunos colocaram em prática seus conhecimentos, criatividade e desenvoltura na abordagem de assuntos como: poluição atmosférica, lixo, erosão e aquecimento global.

“Professores de Ciências e Geografia e equipe técnica das unidades escolares escolheram inicialmente três trabalhos”, diz a comissão, acentuando que houve premiação em medalha para os alunos de cada escola e os professores que acompanharam a criação do vídeo escolhido receberam o valor de R$ 300 em dinheiro para aprimoramento do trabalho.

Já está definido que a apresentação dos 11 trabalhos na Feira será de forma oral, sendo avaliados novamente pela comissão organizadora e os três melhores premiados; a Feira será realizada pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Educação com diversos parceiros.

Nota postada nesta quinta-feira (18) no portal da prefeitura assinala que os vídeos foram elaborados por equipes de no máximo sete alunos das seguintes escolas: Manoel Alves Rangel; Chrisanto Henrique de Souza; CMEA Mato Escuro; Luiz Délio Mendonça; Luiz Gomes da Silva Neto; Manoel Ducas de Brito; Elysio de Magalhães; João Flávio Batista; Amaro de Souza Paes; CMEA Grussaí; Domingos Fernandes da Costa.