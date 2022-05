O registro do assalto aconteceu em São João da Barra, mas foi feito na 134ª Delegacia de Campos - Foto Divulgação

Publicado 13/05/2022 13:54

São João da Barra - A Polícia Civil de Campos dos Goytacazes – em ação conjunta com a militar – investiga assalto ocorrido na madrugada desta sexta-feira (13), na Estrada Principal de Campo Novo, em Barcelos, São João da Barra; uma família foi rendida e feita refém.

De acordo com policiais militares que estiveram no local, o fato ocorreu por volta de 1h: três homens invadiram a residência, amarraram o proprietário (um comerciante) do imóvel, a esposa e a filha do casal e fizeram “uma limpeza”, em busca de jóias, dinheiro e outros objetos de valor.

Entre os produtos roubados na residência, estavam três televisões e um par de alianças de ouro; em seguida, os assaltantes entraram também em um estabelecimento comercial da família (que fica no mesmo prédio), de onde levaram R$ 2 mil em espécie.

As vítimas (cujos nomes foram preservados, por questão de segurança) informaram que permaneceram amarradas até por volta das 4h, quando conseguiram se livrar das amarras e comunicar a Polícia Militar. Segundo informações no local, os autores do assalto fugiram em um Corsa de cor branca, em direção a Campos.

A polícia não soube informar como os assaltantes entraram na residência e até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso. Apesar de pertencer a São João da Barra, Barcelos faz divisa com Campos, onde o caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia do Centro.