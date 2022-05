Durante a ação os agentes alertaram para a proibição de 4x4 na areia da praia - Foto Divulgação

Publicado 08/05/2022 16:05

São João da Barra - Uma das praias mais freqüentadas da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro durante o ano todo, Grussaí, em São João da Barra ganha mais segurança na areia, onde pessoas pilotando veículos com tração 4x4 vinham tirando a tranqüilidade dos banhistas.

A vigilância para evitar o incômodo já vinha acontecendo, mas passou a ser maior, a partir deste final de semana, por meio de blitzen educativas voltadas à conscientização de condutores dos veículos sobre a proibição do tráfego na faixa de areia.

Além de ações na orla da praia, foram realizadas, na manhã deste sábado (()7), nas avenidas Liberdade e Atlântica, investidas envolvendo agentes da Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Civil Municipal. Motoristas também foram alertados para a existência de fiscalização e a aplicação de multas previstas na legislação.

O secretário de Segurança Pública, Anderson Campinho, explica que a fiscalização foi programada nos 32 quilômetros de litoral “com o uso de quadriciclo, aumento do efetivo e criação de postos de observação nos pontos onde há mais incidência de tráfego de veículos 4x4 na faixa de areia”.

Campinho destaca que “a intenção foi coibir essa prática, minimizar os impactos ambientais causados e, sobretudo, garantir a segurança dos usuários da praia”. Morador de São Fidelis, mas freqüentador da praia há três décadas, o professor Genilson Rangel Lopes aplaude a medida, porém, duvida que seja efetiva.

“Tenho casa aqui há trinta anos e quase todo final de semana eu e minha esposa freqüentamos, juntamente com filhos e netos; realmente é um absurdo o que alguns ‘irresponsáveis’ fazem transitando com esses veículos praticamente entre nós”. O professor diz que “as ações da guarda já aconteceram outras vezes, mas houve descuido e o abuso voltou”.

Um dos agentes da Guarda Civil (que não se identificou, alegando que não é autorizado a dar entrevista) foi questionado a respeito do que disse o professor e ponderou; “em parte ele tem razão, porque há sempre os abusados; no entanto, estamos mais atentos e haverá mais rigor".