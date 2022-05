Reunião que definiu a participação de São João da Barra no programa aconteceu segunda-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/05/2022 19:24

São João da Barra - Por meio de capacitações em empreendedorismo e marketing e na produção e estruturação de feiras, além de agir na ativação cultural, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está investindo nos artesãos de São João da Barra (RJ).

O município é relacionado entre 46 do estado inseridos no Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense. Está definido como ponto inicial o mapeamento dos artesãos, a partir de um cadastro, cujo formulário para preenchimento está disponível no portal da prefeitura. Os objetivos e metas foram apresentados na última segunda-feira (02).

O assunto foi tratado entre o ouvidor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Bruno Costa; a presidente da Casa do Artesão Alcimar Simões Bomgosto, Carla Roberta Manhães Bueno; a coordenadora executiva da Uerj, Aline Mendes; a gerente de projetos, Maria Gabriela Pereira; e o supervisor de mídias, Vitor Peruzze.

Na opinião de Carla Roberta, “para os artesãos de São João da Barra é uma oportunidade de crescimento fazer parte desse programa e poder desenvolver e aprimorar um trabalho tão importante, não só para a geração de renda, mas para a cultura do município”. A secretária de Educação, Angélica Rodrigues, concorda e resume que “estar entre os municípios selecionados é reafirmar a importância do trabalho do artesão sanjoanense”.

“O artesanato carrega a história de um povo e participar de um projeto que visa capacitar esses artistas é fomentar a cultura e o empreendedorismo. Ficamos muito felizes em fazer parte desse trabalho”, destaca a secretária sanjoanense.