Cláudio Castro deu explicações e prometeu avaliar as novas reivindicações Foto Divulgação

Publicado 04/05/2022 13:23 | Atualizado 04/05/2022 13:28

São João da Barra - Em audiência agendada pelo deputado estadual Bruno Dauaire, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu nesta terça-feira (03) uma comitiva de vereadores de São João da Barra, da qual fez parte, também, o ex-prefeito Betinho Dauaire. Uma extensa pauta foi apresentada.

O objetivo foi cobrar promessas de melhorias para o município - que a ex-prefeita Carla Machado disse não terem sido atendidas em sua totalidade – e apresentar uma pauta com novas reivindicações. O governador lembrou que esteve em São João da Barra no início do ano, por ocasião da cheia do Rio Paraíba,e anunciou a liberação de R$ 20 milhões para obras de reparo nas localidades afetadas.

Um dos pontos foi o rompimento do dique de Barcelos, interrompendo o tráfego em um trecho da BR-356. Cláudio Castro disse que soube do problema, relatado pela prefeita Carla Machado, determinei providências imediatas. A reunião desta terça-feira foi realizada à noite, no Palácio Guanabara.

Segundo Bruno Dauaire, sobre alegação de Carla Machado, de que “os projetos de obras de competência do município já estão desde o ano passado no governo do estado sem solução”, o governador explicou que “não estão sendo elaborados a contento pela prefeitura”, citando como exemplo o rompimento do dique.

“Cláudio Castro argumentou que no acidente do dique, que aconteceu à noite, no outro dia, de manhã, o Estado já estava lá com uma obra de mais de R$ 17 milhões, mas que a prefeitura não apresentou projetos”. O governador se comprometeu com a comitiva fazer o possível para atender à nova pauta apresentada.

O aceleramento nas obras da Ponte da Integração – ligando São João da Barra ao município de São Francisco de Itabapoana – foi um dos pedidos. Também foram reivindicados programa Segurança Presente, ampliação de investimentos em recapeamento asfáltico de pontos de ligação a RJ-356; além de um posto do Detran, e obras na entrada da cidade.