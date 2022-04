Os interessados devem se inscrever na sede da secretaria de Educação, das 10h às 17h30 - Foto Divulgação

Publicado 28/04/2022 18:03

São João da Barra - Com prazo para recurso até 16 e 17 de maio e resultado final previsto para dia 20 do mesmo mês, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 236 vagas na Secretaria de Educação e Cultura de São João da Barra (RJ) foram prorrogadas, do dia 27, até esta sexta-feira (29).

Quem tiver interesse deve se apresentar à Rua Coronel Cintra 141 (sede da secretaria), no centro da cidade, das 10h às 17h30. A documentação exigida é identidade; CPF; título de eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última votação); quitação com a obrigação militar (masculino).

O interessado terá de apresentar, também, comprovante de escolaridade, comprovante e de habilitação e/ou comprovante de experiência prévia; currículo profissional. Segundo a Secretaria de Educação, o Processo Seletivo constará de análise de currículo, discriminando títulos e experiência profissional.

“Após o período de inscrição, o cronograma prevê para o dia 13 de maio o resultado preliminar”, ressalta a secretaria, lembrando que “o edital do Processo Seletivo Simplificado retificando as datas foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (27), postado no portal da prefeitura.

A publicação especifica que as vagas são para: professor I (Arte); professor I (Ciências); professor I (Educação Física); professor I (Geografia); professor I (História); professor I (Inglês); professor I (Espanhol); professor I (Português); professor I (Matemática); professor I (Sociologia).

Há vagas ainda para: professor I (Filosofia); assistente social; fonoaudiólogo; musicoterapeuta; nutricionista; orientador educacional; pedagogo; psicólogo; psicopedagogo; instrutor de xadrez; fisioterapeuta; mediador - Braile; mediador - professor de Libras; mediador - intérprete de Libras; mediador - Educação Especial.