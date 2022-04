A doação faz parte da campanha para abastecer o estoque do Hemocentro Regional - Foto Secom/Divulgação

23/04/2022

São João da Barra - Dois dias depois de o Hemocentro Regional de Campos do Goytacazes (RJ), no Hospital Ferreira Machado, pedir “socorro”, em razão da escassez de sangue, a prefeitura de São João da Barra anuncia a primeira campanha de doação de 2022 no município.

A estrutura será montada na próxima terça-feira (26), no Ciep Professora Gladys Teixeira e funcionará das 7h às 15h. O objetivo é abastecer o banco do Hemocentro responsável pelo atendimento à região Norte/Noroeste Fluminense.

A Secretaria de Saúde orienta que para fazer a doação é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde, alimentado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e apresentar documento oficial com foto.

“Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente”; quanto a quem contraiu a forma leve da Covid-19 só poderá doar após 30 dias.

Outro ponto ressaltado pela secretaria é que pessoas que foram imunizadas com a vacina Coronavac só poderão doar após 48h, e com as vacinas AstraZeneca Janssen e Pfizer, após sete dias. A iniciativa é uma parceria entre Instituto pela Vida, Hospital Ferreira Machado e Secretaria de Saúde.

A presidente do Instituto pela Vida - Doando Esperança, Rosa Tupiária, destaca que a doação de sangue pode salvar muitas vidas e incentiva: “é um ato seguro e simples, que não causa riscos à pessoa que está realizando a doação e pode ser realizada em menos de uma hora”.

Para a doação estará no município a unidade móvel do Hemocentro, que também continua recebendo doações (em Campos), de segunda a sexta-feira, além de sábado, domingo e feriados, das 7h às 18h. De acordo com a direção do órgão, está sendo estudada a possibilidade de o horário ser ampliado para até 19h, a fim de atender quem trabalha durante o dia e não tem tempo de ir ao local.