A vacinação está programada para continuar nesta segunda-feira e na próxima quarta em vários postos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/04/2022 15:12

São João da Barra - Com 6.749 testes positivos - 6.535 recuperados e 200 óbitos -, desde o início da pandemia, São João da Barra é um dos municípios do interior do Estado do Rio que têm a Covid-19 sob controle; nos últimos dias; até esta segunda-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde não registrou internações em decorrência da doença.

O quadro favorável é atribuído “à eficiência da programação de vacinação e ao cumprimento dos protocolos preventivos pela população”. A secretaria orienta que a imunização continua nesta segunda e na quarta-feira (20), das 9h às 12h, com aplicação da terceira dose para toda população acima de 18 anos.

Também podem ser vacinados adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos que receberam a segunda dose há mais de quatro meses. Pessoas acima de 80 anos e imunossuprimidos acima de 18 anos que receberam a terceira dose há mais de quatro meses recebem a quarta dose.

De acordo com o cronograma liberado pela Saúde Municipal, nesta segunda-feira a vacinação acontece no posto de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Cajueiro e ESF Campo de Areia; na quarta-feira está programada para Açu, Barcelos, Mato Escuro e Palacete.

“A primeira dose é aplicada em toda população acima de cinco anos mediante agendamento nas unidades de saúde; já a segunda dose é de acordo com a data que consta no cartão de vacinação”. A secretaria também orienta a quem perdeu prazo.

“Para caso de adultos que passaram da data de tomar a segunda dose de Pfizer ou necessitam dela para dose de reforço (contraindicação de Janssen ou AstraZeneca, gestantes, puérperas) devem deixar os dados para contato em sua Unidade para serem convocados”.

Também está sendo reforçada a orientação quanto à documentação exigida para a vacinação: “os documentos necessários são comprovantes de residência e das primeiras doses, documento de identidade e CPF; para imunossuprimidos é exigido documento que comprove a condição”.

Segundo boletim mais recente, o município registrou dois novos casos de Covid-19 na última semana (chegando a quase zero). “Um óbito que estava sob investigação foi confirmado: um homem de 79 anos, morador do primeiro distrito, com comorbidades; ele estava internado em uma unidade de saúde fora da cidade”.