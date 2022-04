As inscrições para o ciclismo terminam dia 22 e haverá premiações do primeiro ao quinto colocados - Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/04/2022 11:58 | Atualizado 16/04/2022 12:03

São João da Barra - A tradicional Festa de Mossa Senhora da Penha, padroeira da Praia de Atafona, em São João da Barra (RJ), é aguardada com grande expectativa pelos devotos sanjoanense e os de municípios vizinhos. A programação é vasta e conta com atividades religiosas e esportivas.

Além da procissão de barcos, a atração principal dos shows será o padre Antônio Maria, que se apresentará no dia da padroeira, 25 de abril. Mas, a parte esportiva também gera expectativa: começa no sábado (23), com competições d atletismo, e tem como ponto alto o ciclismo, domingo.

Para a prova ciclística, as inscrições estarão abertas até o dia 22, no Estádio Municipal Manoel José Viana de Sá ou pelo telefone (22) 99832-5234. A organização é da Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. A premiação somando as duas modalidades será de mais de R$ 6 mil.

A programação esportiva prevê, ainda, Trilhão de Nossa Senhora da Penha, em um percurso off-road de 30 km até a chegada na Praça de Nossa Senhora da Penha, dia 24, no Balneário de Atafona, às 8h; e às 9h30, final do Campeonato Sanjoanense de Futebol Sub-14 entre as equipes do Açu e Santos, no campo principal do Complexo Esportivo Carlos Alberto Simões de Oliveira, no Balneário.