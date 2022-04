O Conselho Tutelar disse que acompanha investigações e ouvirá família segunda-feira - Foto/Divulgação

O Conselho Tutelar disse que acompanha investigações e ouvirá família segunda-feira Foto/Divulgação

Publicado 09/04/2022 13:12

São João da Barra – No mesmo dia em que a Regional Norte Fluminense da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (Acterj) orientava sobre prevenção à violência contra crianças e adolescentes, em encontro na cidade de São João da Barra (RJ), uma suspeita de agressão a bebê de um mês, revolta moradores da Praia do Açu, quinto distrito do município.

A criança teve de ser internada às pressas em um hospital particular, em Campos dos Goytacazes, após sofrer parada cardíaca. O fato aconteceu na última quarta-feira (06) e repercute na região, porque os exames realizados na unidade hospitalar apontam fraturas em costela, hemorragia retiniana e derrame, possivelmente lesões ocasionadas pela Síndrome do Bebê Sacudido (SBD).

O Conselho Tutelar foi acionado e registrou na 145ª Delegacia de Polícia de São João da Barra que apura o caso. De acordo com a plantonista do Conselho neste sábado (09), Jodilce Gomes, “no momento em que o Encontro Região Norte era realizado, o hospital informou, por telefone, sobre o ocorrido e os conselheiros se dirigiram imediatamente para lá”.

“O estado do bebê é grave - ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – e o Conselho acompanha as investigações”, informou Jodilce; ela não falou sobre suspeitas, mas adiantou que somente na próxima segunda-feira (11) os conselheiros irão ouvir familiares da vítima. Na DP, o inspetor Diego não deu detalhes do que já teria sido apurado; disse apenas que “o caso ainda está sendo investigado”.

O Portal PEBMED explica que Síndrome do Bebê Sacudido (SBS) é uma lesão cerebral grave, gerada por uma ou mais sacudidas violentas do corpo da criança; ocorre, de forma mais frequente, em crianças de até dois anos de idade. “A SBS é uma forma de abuso infantil que pode resultar em dano cerebral permanente ou morte”, ressalta.