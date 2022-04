Representantes de municípios do Norte Fluminense receberam capacitação em defesa da criança e do adolescente - Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/04/2022 18:35 | Atualizado 08/04/2022 18:35

São João da Barra - Através de uma política articulada entre as redes de educação, saúde, lazer e cultura, entre outras, a Regional Norte Fluminense da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (Acterj) está investindo na prevenção aos homicídios de crianças e adolescentes da região. A iniciativa gerou um encontro, na última quarta-feira (06), em São João da Barra (RJ), visando capacitar conselheiros tutelares para as ações necessárias.

Os participantes foram orientados a promover avaliação na proteção integral da vida de crianças e adolescentes ameaçados de morte, “assegurando os seus direitos fundamentais e construindo alternativas de vida com os protegidos e sua família”. A explicação é da coordenadora regional, Silvana de Oliveira Silva Carvalho.

Além de conselheiros tutelares, participaram do evento representantes das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Educação e Cultura e Segurança Pública, além da Guarda Civil Municipal, Centro de Referência.

Na opinião da conselheira sanjoanense, Francilene Dias Sales, o encontro foi fundamental para ampliar os conhecimentos sobre violação dos direitos da criança e do adolescente com o intuito de zelar cada vez mais pelo cumprimento da lei. Ela orienta que o Conselho Tutelar de São João da Barra funciona na Rua do Sacramento, nº 48, Centro, com telefone disponível 24h (22) 99864-6230.

Francilene Dias chama atenção para a necessidade de parentes, vizinhos ou qualquer pessoa da comunidade denunciar ao órgão situações de ameaças de morte de menores, para que haja uma averiguação e sejam feitos, caso necessário, os encaminhamentos ao Programa de Proteção.

Na oportunidade, a vice-coordenadora da Regional Norte Flu, Francelyne de Assis Levino, deu continuidade à entrega de materiais/kits fornecidos pela rede “Não Bata, Eduque” aos conselhos tutelares do Norte Fluminense. Trata-se de um movimento social brasileiro com a finalidade de erradicação do castigo físico e humilhante contra crianças e adolescentes.