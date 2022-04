O curso é presencial e foi aberto com atividades, sábado, no Teatro São João - Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/04/2022 19:20 | Atualizado 04/04/2022 19:31

São João da Barra - Capacitar jovens para que possam administrar seus negócios, gerando opção viável de renda e de impacto social tem sido a tônica de várias iniciativas, tanto na vida pública, quanto na privada. Geralmente, os cursos acontecem em parcerias, conforme acaba de ser registrado este ano em São João da Barra (RJ).

Cerca de três meses depois de capacitação virtual pelo Selecionados do Juventude Empreendedora, o município volta a realizar o curso, desta vez presencial, com abertura sábado (02), no Cine Teatro São João. Da programação constaram: bate-papo inspiracional, dinâmicas estimulando a interação, a criatividade e a inovação dos pequenos empreendedores fizeram parte da programação.

O evento é promovido pela Porto do Açu e Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, tendo como parceiros o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Microlins e Prefeitura. São mais de 200 inscritos nesta etapa, cuja formação será de oito meses.

A coordenadora de Juventude e Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Elenine Franco, explica que a formatação do processo se dá por meio de um processo de formação no qual são desenvolvidas competências e habilidades para potencializar o impacto de suas ideias e negócios no território em que está inserido.

“Foram selecionados 50 empreendedores e estão em qualificação no modelo híbrido; ao final, ainda terão a oportunidade de ingressar na rede do Juventude Empreendedora, com formação continuada e networking com outros empreendedores do Estado do Rio de Janeiro”. A coordenadora assinala que o projeto vai fomentar e dar ainda mais coragem para os jovens empreendedores locais.

Segundo Elenine Franco, o Juventude Empreendedora é reconhecido como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil e iniciou suas atividades em 2017. “Desde então já recebeu mais de 2.600 inscrições e capacitou 300 jovens empreendedores; ao longo dos quatro anos de iniciativa, foram investidos mais de 200 mil reais em negócios”. Ela acentua que este ano, “o programa é realizado para impactar e mudar a vida de jovens de São João da Barra e região”.