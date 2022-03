Durante a blitz, houve orientações sobre causas da doença, prevenção e tratamento - Foto Secom/Divulgação

Durante a blitz, houve orientações sobre causas da doença, prevenção e tratamento Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/03/2022 13:22

São João da Barra - De acordo com a Fiocruz, “tuberculose é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas e provocada em grande parte dos casos pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (também conhecida como bacilo de Koch), podendo ser causada também, embora mais raramente, por outras espécies de agentes como a Mycobacterium bovis, M. africanum e M. microti”.

Trata-se de uma doença que afeta principalmente os pulmões e pode atingir outros órgãos do corpo como rins, meninges e ossos. A preocupação quanto à propagação é universal; tanto que foi instituído um dia mundial de combate (24 de março), que marcou o reforço de campanhas que vários municípios desenvolvem na linha preventiva. Em São João da Barra, ao norte o Estado do Rio de Janeiro, a prevenção à doença está nas ruas; uma das ações é a blitz educativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde. No primeiro momento, aconteceu no centro da cidade, mas o objetivo de orientar a população sobre a doença, sintomas, prevenção e tratamento é mantido, por meio do Programa Municipal de Combate à Tuberculose.

No caso específico da blitz, a coordenadora do Programa, Bianca Ernesto, explica que, além de celebrar a data, a iniciativa foi importante para alertar e orientar a população sobre os principais sintomas que são: tosse há mais de três semanas, acompanhada de febre, perda de peso e cansaço. “Nesse caso é fundamental procurar a sede do programa para que possamos fazer exames e iniciar o tratamento se necessário”, orienta.

Os principais sintomas da doença são emagrecimento acentuado, tosse com ou sem secreção por mais de três semanas, febre baixa geralmente à tarde, sudorese noturna, cansaço excessivo, falta de apetite, palidez e rouquidão. Independente da campanha, a secretaria estaria fazendo alertas naturalmente. E Bianca Ernesto destaca que o Programa de Combate à Tuberculose funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no segundo andar da Policlínica, localizada na Rua Barão de Barcelos, em frente à Rodoviária Municipal.