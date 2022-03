A vacinação contra Covid-19 acontece de forma considerada eficiente em São João da Barra - Foto Secom/Divulgação

A vacinação contra Covid-19 acontece de forma considerada eficiente em São João da Barra Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/03/2022 14:27

São João da Barra - Pela sexta semana consecutiva, São João da Barra (RJ) aponta tendência de queda nos casos de Covid-19; nos últimos sete dias, o município registrou 15 constatados e 21 aguardando resultados de exames. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de internações em decorrência da doença voltou a zerar.

Dados divulgados com base no último boletim da secretaria revelam que “desde o início da pandemia o município tem 6.730 testes positivos para a doença, com 6.465 recuperados e 195 óbitos, o último registrado em boletim extra em 14 de fevereiro”. A vacinação é considerada fundamental para o controle no número de casos.

Informações sobre a pandemia são divulgadas constantemente à população, com orientações sobre a importância de se respeitar os protocolos. Para tanto, a prefeitura mantém uma central de atendimento funcionando de segunda a segunda, das 9h às 18h.

“O sistema esclarece dúvidas relacionadas à doença e atende solicitação de exames. Os números são: (22) 99991-9234 e (22) 99991-9235”. Em postagem no portal oficial, a prefeitura resume o número de casos por distrito: 1° Distrito, 2.334; 2° Distrito, 1.327; 3° Distrito, 1.287; 4° Distrito, 245; 5° Distrito, 1.016; 6° Distrito, 521.

A vacinação infantil também tem recebido atenção especial. A partir desta terça-feira (22), serão atendidas crianças de 5 a 11 anos mediante agendamento. A Secretaria de Saúde explica que o agendamento acontece com base no cadastro que é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na unidade de saúde de residência.

“Pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e, em caso de comorbidades ou deficiência da criança, documento que comprove a condição”, orienta a secretaria, em nota divulgada na manhã desta segunda-feira.