As estratégias foram definidas quarta-feira e são voltados para a cidadania estudantil - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/03/2022 16:39 | Atualizado 19/03/2022 16:43

São João da Barra - Com foco na mudança do desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um aprendizado mais interativo e mais ligado a situações reais, a Secretaria de Educação de São João da Barra (RJ) está implantando o programa "Práticas Pedagógicas Inovadoras”.

O projeto piloto será implantado na Escola Municipal João Flávio Batista, em Cajueiro, quarto distrito. Está previsto para a próxima segunda-feira (21), com desdobramento na terça, às 9h30 e às 14h30.

As definições aconteceram em reunião na última quarta-feira (16), entre a secretária municipal de Educação e Cultura, Angélica Rodrigues, e a gerente de elaboração e coordenadora do projeto, Michele Bastos.

“O que favoreceu a escolha da escola foi a experiência por dois anos, em 2017 e 2018, do projeto desenvolvido por uma professora, inspirado na metodologia da Escola da Ponte, idealizada pelo professor José Pacheco”, resume a coordenadora.

De acordo com a estratégia, estará sendo seguida uma linha de pesquisa, de estudo e aplicação de dispositivos pedagógicos. São ferramentas que, segundo Michele Bastos, auxiliarão a prática, possibilitando o exercício da reflexão, da autonomia e do engajamento coletivo dos estudantes.

Ao resumir a objetividade do programa, Angélica Rodrigues destaca que será contribuir com a construção de práticas que visem oferecer experiências de aprendizado que proporcionem condições para que os estudantes sejam cidadãos ativos, criativos e inovadores".

