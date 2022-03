Carla Machado assinou renovação do convênio com o Estado na última quinta-feira - Foto/Divulgação

Carla Machado assinou renovação do convênio com o Estado na última quinta-feira Foto/Divulgação

Publicado 13/03/2022 16:37

São João da Barra - Iniciadas em 2014, mas paralisadas dois anos depois - quando o convênio com o Governo do Estado foi interrompido -, as obras de pavimentação e urbanização no Bairro de Fátima, em São João da Barra (RJ) estão sendo retomadas. Para tanto, a prefeita Carla Machado assinou, no último dia 10, juntamente com o governador Cláudio Castro, a renovação do convênio do Programa Somando Forças.

As obras estão orçadas em R$ 9,3 milhões e, segundo a prefeita, serão reiniciadas na fase de terraplanagem, com conclusão prevista, de acordo com o cronograma, ainda para este ano. Trata-se de uma pista de 1,3 km de extensão com aproximadamente 22 metros de largura, que ligará a SB-02 (acesso alternativo ao centro da cidade) à BR-356, desviando o fluxo no bairro.

O projeto prevê, ainda, duas pistas, canteiro central com ciclovia, iluminação e paisagismo. Carla Machado não explicou a causa da interrupção, mas falou que, de um total de 10 parcelas previstas para a realização das obras, três haviam sido repassadas ao município, uma no ano de 2015 e outras duas após negociação dela junto ao governo do Estado.

“Coube ao município uma contrapartida de 2,7%, já quitada. Após muito empenho desde que retornamos à administração em São João da Barra, vamos retomar essas obras que estavam paralisadas há mais de seis anos”. Ela considera que a conclusão terá grande importância em termos de mobilidade urbana para o município.