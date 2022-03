Toda estratégia foi definida em reunião na Secretaria de Educação - Foto Secom/Divulgação

Toda estratégia foi definida em reunião na Secretaria de Educação Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/03/2022 16:20

São João da Barra - No retorno às aulas presenciais, a partir da última segunda-feira (7), professores, alunos e servidores das 38 escolas da rede municipal, em São João da Barra (RJ) estão com segurança pública garantida. O regime especial foi definido nesta quarta-feira (9), em reunião na sede da Secretaria de Educação e Cultura.

Chamada de planejamento de ações no ambiente escolar, a estratégia tem entre os pontos principais a retomada e aperfeiçoamento pela Guarda Civil Municipal do serviço do Grupamento de Ações Escolares e Comunitárias. Também está definida a implementação da Ronda Escolar, realizada pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Outro fator acertado é a intensificação do patrulhamento da Polícia Militar nas imediações das escolas e “utilização de ferramentas tecnológicas para otimizar e dinamizar a comunicação entre os gestores das escolas e os órgãos de segurança”.

O secretário municipal de Segurança Pública, Anderson Campinho, explica que, "seguindo as diretrizes da prefeita Carla Machado, a atuação se dará através de uma ação conjunta entre o Proeis, Polícia Militar, Guarda Civil e o Centro Integrado de Segurança Pública”.

Prevalecer a ordem e a segurança nas 38 escolas municipais e nas suas imediações, onde circulam diariamente mais de oito mil alunos, é a linha de ação, segundo Campinho. Ele orienta que, “além desses serviços, a Secretaria de Segurança disponibiliza à população para contato com o Ciosp os telefones: (22) 2741-1190 e (22) 999153153 ligações e whatsapp”.

Além de Anderson Campinho, participaram da reunião a secretária de Educação e Cultura, Angélica Rodrigues; o chefe do Setor de Planejamento do 8º Batalhão de Polícia Militar, capitão Wanderson Soares; e o comandante da Guarda Civil Municipal, Marcos Teixeira.