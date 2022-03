Carla Machado se comprometeu a fazer parte de novas discussões - Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/03/2022 19:51

São João da Barra - Percorrer os 1.137 quilômetros de extensão do Rio Paraíba do Sul, da foz à nascente, com o objetivo de conhecer seus principais pontos e suas fragilidades. Esta é a missão da “Expedição Nascentes do Paraíba”. A agenda começou por São João da Barra (RJ), nesta segunda-feira (7), com a realização de um evento no Cine Teatro São João, no Centro da Cidade.

Iniciativa do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap), o movimento envolve os nove comitês das bacias dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Vários aspectos foram avaliados. Um deles, “a baixa vazão do Paraíba, em decorrência da quantidade de barragens e da transposição para o rio Guandu, aumentando a salinidade e comprometendo a captação de água para abastecimento à população em São João da Barra”.

A prefeita Carla Machado foi incisiva ao defender a necessidade de se cuidar das nascentes e universalizar a água, acenando para a iniciativa de se comprometer com a causa ambiental. “Temos que trabalhar nesta causa. 2/3 da captação do Rio Paraíba é desviada para abastecer a capital do Estado.

“Temos que fazer a parte que nos cabe”, conclamou a prefeita, ressaltando compromisso de estar à disposição da expedição para visitas às cidades que fazem parte dos comitês.

Também está na relação de preocupações os reflexos na produção agrícola, devido à elevação da salinidade no lençol freático sanjoanense. Após o encontro, o grupo participou de uma visita técnica de barco pela foz do Rio Paraíba do Sul.

Fechando a agenda, o diretor do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, Zenilson Coutinho, destacou que “essa primeira etapa visa elencar os problemas da região e, ao final da expedição, será confeccionando um documentário”.

Segundo Coutinho, todo material será encaminhado para as autoridades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos estaduais e federais. Entre as autoridades que participaram do evento, também estava a prefeita de São Francisco de Itabapoana, Francimara Barbosa Lemos.