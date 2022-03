Vacinação acontece em diversos locais, de acordo com o cronograma - Foto Secom SJB/Divulgação

Publicado 02/03/2022 16:05

São João da Barra – Durante o “feriadão de carnaval”, a prevenção contra Covid-19 em São João da Barra aconteceu dentro do que estabeleceu o governo municipal para o verão. As orientações apontadas no protocolo definido pelo Ministério da Saúde (uso de máscara, álcool em gel e evitar aglomerações) foram acatadas e seguem na mesma linha.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a programação da vacinação continua a mesma, com aplicação da terceira dose da vacina a partir desta quarta-feira (02), em toda a população acima de 18 anos.

No entanto, a secretaria explica que só pode ser vacinado nesta data quem (da faixa etária prevista) já havia tomado a segunda dose da Coronavac AstraZeneca e Pfizer há mais de quatro meses.

A secretaria anunciou calendário também “para aqueles já vacinados com dose única da Janssen há mais de quatro meses na segunda dose e para imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose há mais de quatro meses, que receberão a quarta dose”.

O cronograma exige comprovantes de residência e das primeiras doses, identidade e CPF. “Para imunossuprimidos é exigido documento que comprove a condição; a aplicação da segunda dose acontece mediante agendamento, de acordo com a data no cartão de vacinação”, ressalta nota no portal oficial da prefeitura.

Nesta quarta-feira, a vacinação aconteceu na localidade de Mato Escuro. O calendário segue: Quinta-feira (03) – Açu, Barcelos, Grussaí, Nova São João da Barra (os dois últimos nos horários de 9h às 12h e 13h às 15h); sábado (05), Atafona.