O Balneário é um dos espaços mais frequentados na praia sanjoanense - Foto Divulgação/SupCom

Publicado 26/02/2022 19:29

São João da Barra - Mesmo com os desfiles e demais manifestações carnavalescas suspensos em São João da Barra (RJ), as praias de Grussaí, Atafona, Chapéu do Sol e Açu já receberam grande número de pessoas (entre turistas e veranistas) para o período de carnaval.

Muitos não tinham conhecimento das restrições e se dizem frustrados por causa da proibição dos desfiles (dos quais as principais atrações sempre foram luxo e beleza disputados pelos blocos Congos e Chinês). “Também fica sem graça o carnaval sem ‘bloco de sujo’, uma tradição familiar em São João da Barra”, reclama a niteroiense Janice Henriques Veiga, 58 anos, que veraneia em Chapéu do Sol.

As medidas restritivas estão em Decreto do governo municipal e “visam garantir a proteção contra Covid-19, de quem estiver na cidade”. Também há estratégia integrada (Guarda Municipal, Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros) pela segurança pública, com monitoramento no centro da cidade, bairros e praias.

Um dos pontos de grande concentração de turistas, o Balneário de Atafona “vai estar aberto ao público todos os dias no período de carnaval, das 8h às 20h”, informa a Superintendência de Comunicação do governo; mas, no espaço “está proibida qualquer manifestação que seja caracterizada como carnavalesca, além da proibição de equipamentos sonoros”. A medida faz parte do Decreto publicado dia 22 de fevereiro.