Segundo informações da 145 DP, a polícia já tem um suspeito. Foto/Divulgação

São João da Barra - Policiais da 145 Delegacia de São João da Barra, na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, estão no encalço de um homem que invadiu uma residência na praia de Atafona, na noite desta sexta-feira (4) e roubou vários pertences. Após ameaçar matar duas pessoas, o bandido fugiu, levando cerca de R$ 20 mil em jóias, celular iPhone e revólver calibre 38 da família e dinheiro, cuja quantia não foi informada.

O caso aconteceu por volta de volta de 21h30 e a proprietária do imóvel, na Rua Capitão Nelson Pereira, foi ameaçada, com arma apontada na cabeça, para que ela dissesse onde eram guardados os pertences; o marido dela estava trabalhando. Também se encontrava na casa uma criança.

As vítimas (que tiveram identidades preservadas) ficaram aterrorizadas, mas não sofreram nenhum ferimento. Segundo a 145 DP, o bandido não teve dificuldade para entrar na residência, que estava aberta.

O delegado Rodolfo Maravilha Branco está trabalhando no caso e pelas características do bandido e a forma dele atuar, já teria um suspeito. As diligências acontecem nos locais estratégicos da praia, mas o a polícia não deu maiores detalhes.