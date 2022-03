Alunos do Campus São João da Barra do IFF irão participar do intercâmbio - Foto IFF/Divulgação

Publicado 02/03/2022 16:22

São João da Barra - Tendo como público-alvo estudantes na faixa etária entre 15 e 17 anos de todo o Brasil, o intercâmbio cultural da BP - empresa acionista da Gás Natural Açu (GNA) - tem inscrições prorrogadas até a próxima sexta-feira (04). O programa tem parceira com a AFS Intercultural Programa, (mais antiga organização de intercâmbio para jovens do mundo) e oferece bolsas integrais de estudo para países como China, Índia, Estados Unidos, Bélgica e Reino Unido.

“Trata-se de uma combinação de aprendizado virtual (três meses) e presencial (quatro semanas), que vai proporcionar aos participantes a possibilidade de desenvolver competências globais críticas, incluindo resolução de problemas, habilidades analíticas, compreensão intercultural e inovação social”, explica a Secretaria de Comunicação de São João da Barra, responsável pela divulgação do evento no município.

Toda programação é focada nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática As informações estão no site oficial da AFS. O Campus São João da Barra do Instituto Federal Fluminense (IFF) vê na iniciativa uma oportunidade para alunos da instituição que desejam se desenvolver, ter uma experiência internacional e se tornarem agentes de mudança. A direção do campus, inclusive, programou live com a organizadora do programa, visando tirar dúvidas dos alunos.