Estratégia para retorno dos alunos às salas de aulas foi definida nesta sexta-feira - Foto Secom/Divulgação

Estratégia para retorno dos alunos às salas de aulas foi definida nesta sexta-feira Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/03/2022 22:42

São João da Barra - Depois de cerca de dois anos distantes das salas de aulas, interagindo apenas virtualmente, por força das medidas protetivas contra o coronavírus, professores e alunos da rede pública municipal de São João da Barra (RJ) voltam a se relacionar presencialmente, a partir da próxima segunda-feira (07). Será o início do ano letivo no município.

A decisão foi tomada em reunião nesta sexta-feira (04), com participação da prefeita Carla Machado, equipe de gestão da Secretaria de Educação e dos diretores das 38 unidades escolares. Na oportunidade, ficou definida toda estratégia para o retorno dos 8.294 alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Carla Machado chamou atenção para a importância de profissionais e alunos terem se adequado ao ensino à distância. A prefeita sugeriu que “é preciso repensar a forma de trabalhar, ter um olhar de empatia e sensibilidade não só com os alunos, mas com toda a equipe”.

A secretária de Educação, Angélica Rodrigues, lembrou que, em novembro de 2021, as aulas presenciais haviam sido retomadas de forma parcial. “Oito escolas funcionaram como polo para alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental na idade a partir de 12 anos e Educação de Jovens e Adultos; mas não de forma obrigatória”.

De acordo com a secretária, “as diretrizes para o retorno às aulas presenciais foram estabelecidas com base nos protocolos norteadores apresentados por entidades nacionais de Educação e de Saúde”. Ela afirmou que “algumas escolas estão em fase final de reformas e adequações, mas aptas a receber os alunos”.