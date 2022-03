Vários servidores da prefeitura foram envolvidos no transporte das doações para a cidade serrana - Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/03/2022 23:17

São João da Barra - Solidariedade à população de Petrópolis, - principalmente às famílias atingidas pelos deslizamentos que mataram mais de 230 pessoas – tem a adesão de São João da Barra (RJ). Na manhã desta quinta-feira (03), um caminhão com meia tonelada de alimentos e três de vários outros produtos doados por sanjoanenses foram descarregados no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, na cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro.

A carga continha – além de produtos alimentícios -, cinco mil litros de água mineral, roupas, calçados, cobertores, artigos de limpeza e higiene pessoal, fraldas e brinquedos. A campanha “SOS Petrópolis” em São João da Barra é coordenada pela vice-prefeita Carla Caputi, também secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

“A campanha prossegue e as doações ainda podem ser feitas nos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social”, orienta a vice-prefeita. Ela justifica: “essa tragédia impactou a todos e não poderíamos deixar de fazer a nossa parte; São João da Barra tem a tradição de ser solidária e nos unimos às famílias pretropolitanas neste momento tão difícil”.

De acordo ainda com a coordenação, a entrega dos produtos foi acompanhada por Luciano Barreto, da Assistência Social e Direitos Humanos e Igor Manhães, subcoordenador de Defesa Civil. A tragédia em Petrópolis está sendo repercutida em todo o país; o número de mortos até o momento atinge a 232, enquanto 1.117 pessoas estão em abrigos.