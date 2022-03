Carla Machado publicou portaria com diretrizes para retomada das aulas presenciais - Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/03/2022 16:30

São João da Barra – Anunciado quinta-feira (3), pela Secretaria Municipal de Educação, o início do ano letivo na rede pública municipal de São João da Barra (RJ) está confirmado para esta segunda-feira (7), pela prefeita Carla Machado. Depois de quase dois anos afastados das escolas, por causa do coronavírus, os 8.294 alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental até o 9° ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA) retornam às salas de aulas.

A rede tem 38 unidades escolares. As diretrizes para o retorno às aulas presenciais foram estabelecidas por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município no dia 7 de fevereiro e analisada em reunião no final da semana.

Ao confirmar a retomada das aulas presenciais, Carla Machado antecipa boas-vindas aos profissionais e alunos, ressaltando a importância do trabalho da Educação ao longo do período de pandemia, “quando foi necessário se adequar à nova realidade do ensino a distância”.

A prefeita entende que “o atual momento pede ainda mais dedicação desses profissionais”. Na reunião do final da semana, a prefeita já havia se manifestado, propondo que “é preciso repensar a forma de trabalhar, ter um olhar de empatia e sensibilidade não só com os alunos, mas com toda a equipe”.