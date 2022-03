Reunião aconteceu nesta quinta-feira e foi considerada bastante proveitosa - Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/03/2022 17:42

São João da Barra - Investir nas políticas públicas voltadas para o setor cultural está na lista de prioridades da Prefeitura de São João da Barra (RJ). O assunto levou ao município, nesta quinta-feira (10), o assessor de Relações Intermunicipais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECECRJ), Adenilson Honorato.

A palavra chave definida é “parceria”, através da qual, a secretária municipal de Educação e Cultura, Angélica Rodrigues, acredita que possam ser garantidas ao município políticas públicas voltadas à cultura de forma mais democrática e descentralizada.

Além de Angélica Rodrigues e Adenilson Honorato, participaram da reunião o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Edivaldo Machado, e o orientador pedagógico Daniel Damasceno. Ao apresentar as propostas de editais para os gestores municipais, Honorato falou sobre o uso da Lei de Incentivo à Cultura do Estado.

O diálogo foi avaliado como de grande importância para São João da Barra, segundo Angélica Rodrigues. Ela foi breve no comentário: “Essa aproximação (prefeitura e governo estadual) é importante para as ações e políticas públicas voltadas para a Cultura; quem ganha com isso é o município”.