O certificado reconhecendo São João da Barra "Cidade Resiliente" foi encaminhado à Defesa Civil Foto/Divulgação

Publicado 18/03/2022 18:30 | Atualizado 18/03/2022 18:39

São João da Barra - Para ser considerada resiliente, a cidade deve apresentar “capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposto a riscos de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira tempestiva e eficiente, através, por exemplo, da preservação e restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais”. Na concepção da Organização das Nações Unidas (ONU) e de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) , São João da Barra se enquadra neste perfil.

O reconhecimento como “Cidade Resiliente” acaba de ser garantido ao município - que fica na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro e aonde o Rio Paraíba do Sul desemboca –, por meio do Certificado de Resiliência em Redução de Risco de Desastres. O documento é direcionado à Defesa Civil do Município, datado de 14 de março.

Na justificativa são apontadas ações de enfrentamento desenvolvidas no município, “como abastecimento dos sites oficiais dos governos estadual e federal, com relatos de identificação de cenários de risco atuais e futuros, e a publicação do Decreto de Emergência pela Prefeitura durante o período de cheia do Paraíba”.

Dentro das formalidades, a Defesa Civil sanjoanense estará, em abril, representando o município em um curso ministrado pela ONU, no Rio de Janeiro, com foco no conceito de cidades resilientes. O coordenador do órgão, Marco Antônio Ribeiro, resume que “a ideia é melhorar ainda mais a resiliência local por meio do compartilhamento de conhecimento e experiências",

Os protocolos passam também por serviços, capacitações técnicas e sistemas web gratuitos para possibilitar até mesmo ao município com considerável fragilidade orçamentária um desempenho eficiente na redução do risco de desastres. E segundo consta, “a participação dos municípios começa com o comprometimento do prefeito em desenvolver os passos essenciais para a construção de uma cidade resiliente”.