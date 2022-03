O recolhimento é feito por equipes da Reciclanip e levado para local adequado - Foto Secom/Divulgação

O recolhimento é feito por equipes da Reciclanip e levado para local adequado Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/03/2022 18:19

São João da Barra - Considerado criadouro em potencial do Aedes Aegypti – mosquito transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya – pneu usado está perdendo espaço em lugares púnlicos no município de São João da Barra (RJ). Nos meses de janeiro e fevereiro, uma ação conjunta recolheu mais de duas mil unidades nos distritos.

A iniciativa faz parte de campanha, envolvendo prefeitura, borracharias e a entidade gestora de logística reversa de pneus, Reciclanip. A coordenação é da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, que alerta: “quando o descarte é feito de forma errada, o pneu se torna um problema para o meio ambiente, pois demora em média 600 anos para decompor na natureza”.

As ações também são didáticas, seguindo determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e resolução 416/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e prossegue semanalmente. A população é orientada a colaborar, não expondo pneus de forma a facilitar a procriação do Aedes Aegypti.

A secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo, comenta, por meio de nota: “Precisamos conscientizar a população da importância de sempre deixarem os pneus velhos em pontos que recebem esse tipo de material, como lojas especializadas. Quando forem trocar um pneu, se possível, deixar na revenda onde foi comprado”.

Para facilitar as ações de recolhimentos, a secretária orienta que “a população pode entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos pelo telefone 99975-1862 para a inclusão de novos pontos de coleta”.