Alunos de diversas escolas foram orientados sobre a importância da água para todos Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/03/2022 18:39 | Atualizado 24/03/2022 18:47

São João da Barra - As recentes cheias do Paraíba do Sul destruíram a cobertura vegetal nativa que ficava às margens do rio, na localidade de Barcelo, em São João da Barra (RJ). Também conhecida como “mata ciliar”, a vegetação ficava próxima do dique, que rompeu com a força da água.

A importância da vegetação para a proteção do rio levou a Secretaria de Meio Ambiente do município, em conjunto com a de Educação e Cultura, a tomar a iniciativa de recuperar o que foi destruído. O passo principal foi dado nesta quarta-feira (23), dentro das comemorações pelo Dia Mundial da Água, com novo plantio.

Envolvidos na ação, alunos do 9° ano da Escola Municipal Elysio de Magalhães, além de outras instituições de ensino, foram orientados sobre o significado da preservação do meio ambiente na vida humana, para animais, flora e fauna.

“Além do plantio de mata ciliar, diversas escolas municipais desenvolveram com os professores e alunos atividades destacando a importância da água para todos”, explica a secretária municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Marcela Toledo.

Quanto à recuperação da mata ciliar em si, a secretária, afirma que é realmente necessária, “devido à sua importância na proteção de rios e córregos, impedindo que cheguem sujeiras sólidas, como terra, restos de inseticidas, herbicidas, fungicidas e adubos”.