Atendimento no Ambulatório de Amamentação será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/03/2022 13:56

São João da Barra - Promover o aleitamento materno, mostrando a sua importância para a saúde do bebê em longo prazo é proposta anunciada pela Secretaria de Saúde de São João da Barra (RJ). O primeiro passo será dado no dia quatro de abril, com a criação do Ambulatório de Amamentação, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Félix de Sá, que funciona na Policlínica.

A prefeitura antecipa que o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h e o agendamento está sendo feito na Estratégia Saúde Família (ESF) mais próxima da residência para mulheres gestantes ou com dificuldades de amamentar. “Haverá também demanda espontânea em caso de urgência”, informa.

Na pauta de serviços está definido oferecimento de suporte para mulher que deseja amamentar e está passando por alguma dificuldade ou por lesão da mama, mastite, ingurgitamento mamário, ou por achar que tem pouco leite.

A coordenadora de Atenção Básica, Keth Fernandes, explica que será disponibilizada também a realização de laserterapia, uma forma de cicatrização de ferida mais acelerada, para que a lactante tenha mais conforto ao amamentar. “O Ambulatório é uma iniciativa do Programa da Criança e do Adolescente, por meio do Projeto Amigo do Peito”, diz.

De acordo ainda com a coordenadora, a meta é ajudar essas mulheres a não desistirem do aleitamento materno e diminuir a demanda de fórmula infantil que, de forma errada, algumas mulheres acham que é mais forte e protege melhor os seus filhos. “A fórmula infantil foi criada para ser usada de forma necessária, no equilíbrio ou se o bebê não mama e não se alimenta”, acentua.

Na opinião de Keth Fernandes, incentivar o aleitamento materno "é necessário tendo em vista que a fórmula infantil só deve ser utilizada em último caso devido os riscos à saúde do bebê, que fica mais vulnerável à alergia alimentar, diabetes, hipertensão e obesidade infantil".