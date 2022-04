Nesta quinta-feira a Secretaria de Fazenda anunciou prorrogação para IPTU com desconto - Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/03/2022 18:40

São João da Barra - Quem optar pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 em taxa única, no município de São João da Barra (RJ), além do desconto de 20%, terá mais prazo; o contribuinte teria até esta quinta-feira (31), mas a Secretaria de Fazenda anuncia prorrogação até 29 de abril. No entanto, para pagamento em até dez vezes, o vencimento da primeira parcela permanece nesta quinta-feira; as demais vencem no último dia útil de cada mês. Para casos de atrasos, serão cobrados juros e multas.

O decreto sobre os prazos foi publicado no Diário Oficial do Município. A Secretaria justifica que no pagamento do IPTU já está inserida a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. O contribuinte pode retirar o carnê no Setor de Tributos (Rua Barão de Barcelos, nº 88) ou pelo site oficial da prefeitura.

A Fazenda também liberou nesta quinta-feira o pagamento do funcionalismo referente ao mês de março. “Os 16% concedidos pela prefeita Carla Machado na revisão geral anual estão incluídos, e também o benefício do Auxílio Transporte”, diz publicação da secretaria.

A nota destaca que a data-limite estabelecida pela administração municipal para a liberação do salário dos servidores é sempre o último dia útil do mês vigente, quando os valores são depositados em conta bancária. Quanto o Cartão do Servidor, que teve reajuste também neste mês de março, “terá seu crédito renovado no nesta sexta-feira, dia 1° de abril com o novo valor, de R$ 400”, acentua a publicação.