A prefeita Carla Machado provoca muitas especulações ao deixar o cargo - Foto/Facebook

Publicado 04/04/2022 14:11 | Atualizado 04/04/2022 14:29

São João da Barra - “Em prol de um interesse público maior e em benefício do nosso povo amigo de São João da Barra”. Este é o resumo do motivo alegado pela prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Machado, para justificar sua renúncia do cargo, em carta entregue sábado (02) à vice-presidente da Câmara, Soninha Pereira, mas somente protocolada nesta segunda-feira (04) na Câmara Municipal. Automaticamente, assume a vice, Carla Caputi.

Até o fechamento desta matéria, permaneciam especulações até fora do município quanto ao verdadeiro motivo da desistência de Carla do cargo. Desgastes físicos e emocionais, ainda conseqüências da perda do único filho em acidente de carro em 2019; descontrole administrativo, agravado pela recente derrota na eleição do Legislativo para o biênio 2023/2024, são apontados entre as possibilidades.

No entanto, a especulação mais forte é que a prefeita “teria sido convidada a ser vice do ex-deputado federal Marcelo Freixo ao governo do Estado do Rio e inclusive trocou o PP pelo PT”. Também está sendo admitida a disputa de cadeira à Assembleia Legislativa (Alerj), o que, de acordo com pessoas do governo municipal, “parece mais provável”.

Outro fato puxado pela renúncia de Carla Machado é quanto à validade, para o caso de candidatura às eleições deste ano; isto porque, embora o pedido – segundo informação extraoficial - tivesse sido entregue à vice-presidente da Câmara no sábado (antes de 23h59, prazo para desincompatibilização), somente nesta segunda-feira foi protocolado no Legislativo.

Na carta, Carla diz: "Eu, CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS, na qualidade de Prefeita do Município de São João da Barra, venho, respeitosamente, perante Vossas Excelências, através do presente, num ato de livre manifestação de vontade e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, apresentar minha RENÚNCIA, ao cargo de Prefeita Municipal desta cidade, para o qual fui eleita no ano de 2020, quadriênio 2021/2024, em caráter definitivo e irrevogável (...)”. É aguardada uma coletiva da ex-prefeita ainda nesta segunda.