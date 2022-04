Simpósio foi considerado importante para São João da Barra expor avanços no setor aquicola - Foto Secom/Divulgação

São João da Barra - Considerado um dos municípios com potenciais turísticos do Norte Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, São João da Barra também se destaca na piscicultura. E o incentivo ao setor é alinhavado pelo governo municipal, através da Secretaria de Pesca e Aquicultura, cujo secretário, Marcelo Roger, afirma que tem buscado experiência e avaliando metodologias, visando à implantação de projetos voltados para geração de trabalho e renda.

O potencial para desenvolvimento das atividades aquícolas no município é reconhecido na região e a subsecretária, Joice Pedra, reforça a constatação, ao explicar que, “através da aquaponia, sistema que une a piscicultura com a agricultura, há um reaproveitamento dos dejetos e restos de alimentos dos peixes”.

Trata-se de um sistema pelo qual é permitido que a água rica em nutrientes seja utilizada para o crescimento dos vegetais. De acordo com Joice Pedra, “a aquaponia aumenta a segurança alimentar e é uma atividade ambientalmente sustentável”.

Na última quarta-feira (30) – com desdobramento nesta quinta -, São João da Barra interagiu sobre o setor, durante o I Simpósio Regional de Pesca e Aquicultura do Norte e Noroeste Fluminense, no município de Italva. A iniciativa foi da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

A pauta foi extensa e tratou de assuntos como sistemas de cultivo e principais espécies cultivadas, geração de lucro na atividade aquícola, legalização do pescador artesanal, licenciamento ambiental para piscicultores e criação de camarão marinho e de tilápias.

Na avaliação de Marcelo Roger, o evento contribuiu para o município ampliar a capacitação junto à Fiperj, “aperfeiçoar a qualidade do atendimento referente às atividades pesqueiras e aquícolas, bem como a disponibilização de apoio técnico e legal, e implantação de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos pescadores, aquicultores e seus familiares”.