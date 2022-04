Betinho Dauaire diz que renúncia da adversária Carla Machado "pode ter sido uma tentativa de saída honrosa por causa do desgaste" - Foto/Divulgação

Betinho Dauaire diz que renúncia da adversária Carla Machado "pode ter sido uma tentativa de saída honrosa por causa do desgaste" Foto/Divulgação

Publicado 07/04/2022 18:59

São João da Barra - A renúncia da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Machado (PT), na última segunda-feira (04), continua dando o que falar; ela alega que a decisão é “por um projeto maior para o município”, confirma pré-candidatura a deputada estadual e critica o governo do Estado do Rio de Janeiro.

A ex-prefeita surpreende, porque, até então, estaria elogiando a administração Cláudio Castro. Durante a posse de Carla Caputti, sua sucessora, em solenidade na Câmara Municipal, terça-feira (05), ela reclamou que já encaminhou, desde agosto do ano passado, R$ 79 milhões em projetos e “até agora não resolveram nada”.

Carla Machado apontou ainda que deputados que não gostam dela disseram que “as obras não iriam sair, que ela continuaria esperando”, mas não citou nomes .

No entanto, as especulações continuam e uma delas resume que a petista estaria articulando para integrar à equipe de coordenadores das campanhas de Marcelo Freixo a governador e Lula à presidência da República, em troca de uma “atenção especial” à pretensão de chegar a Assembleia Legislativa (Alerj).

A família Dauaire é principal adversária política de Carla Machado, porém o ex-prefeito Betinho (sem partido) evita se estender no comentário a postura dela. Ele resume que “a renúncia surpreendeu a todos ”; e acredita que o verdadeiro motivo possa ter sido “o desgaste que a administração dela vinha sofrendo e a inviabilidade política de governar “

Betinho – que foi prefeito de São João da Barra duas vezes – também não entende as críticas de Carla Machado ao governo do Estado. “Ela vivia elogiando o governador; “no dia 10 de março mesmo, assinou renovação de convênio do Programa Somando Forças, para pavimentação e urbanização no Bairro de Fátima, uma obra orçada em R$ 9,3 milhões, que teve origem em uma indicação legislativa do deputado Bruno Dauaire .