A Universidade Estácio de Sá oferece vários cursos e a parceria continua garantindo bolsas Foto/Ilustração

Publicado 06/04/2022 18:30

São João da Barra - Servidores municipais e dependentes inscritos no programa de bolsas de estudos de São João da Barra (RJ), em cursos presenciais, EAD ou Flex da Estácio de Sá, continuam beneficiados; a prefeitura e a Universidade renovaram parceria para a concessão.

De acordo com os critérios, servidores efetivos, aposentados e dependentes devem apresentar a comprovação do vínculo no ato da matrícula para garantir o desconto. A Estácio de Sá conta com um polo de ensino à distância no município para suporte aos alunos.

Os cursos de graduação presenciais são ofertados na Estácio Campos dos Goytacazes. São: Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.

Há também mais de 90 cursos na modalidade digital. O endereço do polo sanjoanense é Avenida Rotary, 515 – Centro. Os descontos podem chegar a 70% na mensalidade. A renovação da parceria aconteceu no início desta semana.